Julgamento de portugueses ligados ao Estado Islâmico começa esta terça-feira

Em causa estão os crimes de recrutamento, adesão e apoio à organização terrorista Estado Islâmico © Artur Machado/Global Imagens

Por Lusa 08 Setembro, 2020 • 07:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O julgamento dos oito portugueses suspeitos de pertencerem à organização terrorista Estado Islâmico (EI) começam esta terça-feira a ser julgados no Tribunal Criminal de Lisboa, mas só um deles, Rómulo Costa, se encontra, desde junho de 2019, preso em Portugal.

Rómulo Costa, que terá ajudado dois dos irmãos a chegar à Turquia para posteriormente se juntarem ao EI, está preso preventivamente na cadeia de Monsanto e será o único a estar presente neste julgamento por crimes de terrorismo, já que um outro está no Reino Unido e os restantes em paradeiro desconhecido, segundo o despacho de pronúncia que levou os arguidos a julgamento.

Em causa estão os crimes de recrutamento, adesão e apoio à organização terrorista Estado Islâmico (EI) e financiamento ao terrorismo.

O processo agora em julgamento resultou de uma investigação resultante da cooperação judiciária entre as autoridades portuguesas e britânicas, sendo que o arguido Rómulo Costa nega as acusações de terrorismo, admitindo apenas que falou com os irmãos/guerrilheiros por telefone para apurar se estavam bem e saber informações sobre outros familiares a viver em campos de refugiados, argumentos que não convenceram o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que mandou o caso para julgamento.

A acusação entende que todos os arguidos uniram esforços, recrutaram e financiaram de modo próprio o EI, apoiando a ida de cidadãos portugueses e britânicos para a Síria para combaterem ao lado dos jihadistas.

Segundo o Ministério Público, durante os seis anos da investigação (iniciada em 2013) "foi possível descrever e reconstruir, do ponto de vista criminal, mas também histórico e sociológico, a radicalização organizada desse grupo de cidadãos portugueses e a sua deslocalização para a Síria, com as suas mulheres e filhos, para integrarem as fileiras do Ei e cumprirem a "jihad" (guerra santa)".

Além de Rómulo Costa, são arguidos Nero Saraiva, Sadjo Turé, Edgar da Costa, Cleso da Costa, Fábio Poças e Sandro Marques (todos eles em paradeiro desconhecido) e Cassimo Turé (que está no Reino Unido).