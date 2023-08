Julho foi o quinto mais seco em Portugal continental desde 2000

Os níveis de precipitação ficaram "abaixo do normal" © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

O passado mês de julho foi o quinto mais seco em Portugal continental desde o ano 2000 e o mais quente a nível global, avança esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O organismo destaca que, no final do mês de julho, registou-se "um aumento da área em seca meteorológica e da sua intensidade", tendo as áreas em seca severa e extrema aumentado "nas regiões do Alentejo e do Algarve",

"A 31 de julho 97% do território estava em seca meteorológica, dos quais 34% nas classes de seca severa e extrema", avança.

© IPMA

Os níveis de precipitação ficaram "abaixo do normal", um fenómeno que "deriva da prevalência, sobre a região dos Açores, de um sistema de altas pressões atmosféricas" - anticiclone dos Açores -, "que provocou um fluxo de norte/noroeste junto à região oeste da Península Ibéria, transportando ar marítimo mais húmido e tendencialmente mais frio".

"Este predomínio do regime anticiclónico, muito usual nos meses de verão, não permitiu que tivessem sido criadas condições para a ocorrência de precipitação em grande parte do território Continental", esclarece.

Ainda, tal como no mês anterior, julho de 2023 foi o mais quente a nível global, com um aumento da temperatura do ar médio estimado em 0.7 °C em relação à média do período 1991-2020.

© Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Foram ainda registadas "ondas de calor de elevada intensidade e extensão" no Hemisfério Norte, em particular no sul da Europa. A temperatura média do ar registou, por isso, anomalias de mais 4 ºC na Itália, Grécia e Espanha.

O IPMA explica que este "fenómeno climático" está diretamente relacionado "com a circulação anticiclónica que transportou massas de ar muito quentes e muito secas, provenientes do Norte de África".