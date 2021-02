Junta de Carnide reforça equipas de apoio e de enfermagem na Casa do Artista

© Pixabay

Por TSF 05 Fevereiro, 2021 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Oito residentes da Casa do Artista estão internados no Hospital com Covid-19. O surto na residência para artistas seniores já provocou a morte de três residentes. Nesta altura, entre idosos e funcionários, regista-se um total de 21 infetados. À TSF o Presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, revela que a autarquia está a apoiar a Casa do Artista e esta sexta-feira será reforçada com mais pessoal.

"No dia de hoje essa estrutura é reforçada com um apoio na área da enfermagem, um reforço que a Junta de Freguesia vai fazer e também um reforço que vai acontecer no âmbito da equipa de apoio geral, para dar suporte a todas as necessidades, até porque no conjunto de 21 infetados alguns são trabalhadores da instituição", adianta.

Fábio Sousa, presidente da junta de freguesia de Carnide, em Lisboa, onde fica a Casa do Artista, explica que grande parte dos residentes infetados está assintomática e "estão a ter o devido acompanhamento clínico por parte de uma equipa incansável, a própria equipa da casa do artista coadjuvada com uma brigada de intervenção rápida que está a dar suporte".

De acordo com o autarca, a instituição tem condições logísticas para separar e isolar os doentes infetados com Covid-19 daqueles que testaram negativo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19