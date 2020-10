Junta de Freguesia de Azeitão paga 90 testes a professores, educadores e auxiliares

© Tauseef Mustafa/AFP

A junta de freguesia de Azeitão, concelho de Setúbal, financiou 90 testes à Covid-19 para professores, educadores e auxiliares de educação das escolas do primeiro ciclo e jardins-de-infância da área da freguesia.

Até agora todos os resultados têm sido negativos, mas falta conhecer cerca de 30 resultados, disse à TSF a autarca Celestina Neves.

A presidente da junta de freguesia garante que a testagem não está relacionada com os casos que foram conhecidos nos últimos dias, sublinhando que se trata de "uma medida de prevenção" que já estava prevista antes do surto.

Devia ter sido o ministério da Educação a tomar esta iniciativa, defende Celestina Neves. "A população, em geral, e os país, em particular, sentem-se muito mais seguros."

Os professores, educadores e auxiliares são as pessoas "mais expostas", uma vez que contactam com todas as crianças da escola, lembra.

Será a junta de freguesia de Azeitão a pagar por todos os testes que foram realizados, com um custo de 85 euros cada, uma despesa total de 7.830 euros.

Esta quinta-feira foram detetados 27 casos de Covid-19 em Azeitão. Duas pessoas foram internadas no hospital do Barreiro e uma no hospital de São Bernardo, enquanto as restantes 24 pessoas infetadas se encontram confinadas em casa, adianta à TSF a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Alguns dos infetados estiveram num casamento que se realizou dia 19 de setembro, numa quinta em Azeitão. À TSF, a proprietária do espaço onde a festa teve lugar adiantou que na sala de jantar, com capacidade para 300 pessoas, estiveram 102 e todas as regras foram cumpridas.

O pai do noivo é uma das pessoas infetadas e contou à TSF que os primeiros sintomas só surgiram na quarta-feira, quatro dias depois da festa. O noivo também fez o teste, que teve resultado negativo, ao contrário da noiva, que está infetada.

