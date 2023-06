Junta de Santa Maria Maior pressiona Câmara de Lisboa para construção da nova Mesquita da Mouraria

A atual Mesquita está localizada num prédio de habitação e não tem condições para os 20 mil crentes © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

No dia em que milhares de muçulmanos se reúnem na Grande Festa Eid al-Adha, na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior reitera o apoio à construção da nova mesquita da Mouraria. À TSF, Miguel Coelho defende que é fundamental avançar com o projeto para que os cidadãos residentes naquela freguesia tenham um local de culto adequado.

"Já é tempo de se construir a mesquita da Mouraria, uma vez que em Portugal há liberdade do culto religioso, que há aqui mais de dois mil cidadãos do Bangladesh, a viverem neste território, que frequentam esta zona e a mesquita que têm num prédio de habitação, bastante degradado, [que alberga] mais de 20 mil crentes e faz todo o sentido que possa haver uma nova mesquita onde possam rezar e fazer o seu culto em paz", afirma.

O presidente da Junta de Santa Maria Maior lembra que o projeto da nova Praça do Martim Moniz, que contempla a construção da mesquita, foi aprovado pela autarquia "por unanimidade, com o apoio também do PSD" e culpa o presidente Carlos Moedas pelo impasse.

"Acho que é o velho problema do presidente Carlos Moedas. Ele tem uma certa tendência para agradar a gregos e a troianos. Quer satisfazer toda a gente ao mesmo tempo e decidir implica sempre contradições e pessoas que ficam insatisfeitas. Porventura, Carlos Moedas adotou como estratégia adiar uma solução para ver se isto ultrapassa o seu mandato", lamenta.

Sobre os casos de ódio e xenófobos contra os cidadãos asiáticos que residem em Santa Maria Maior, Miguel Coelho diz que esses ataques não fazem qualquer sentido porque se trata de uma comunidade integrada e com forte presença no comércio daquela zona da capital.

"Não faz qualquer sentido este contínuo acicatar de ódio e discursos xenófobos e racistas porque nós somos um dos países mais abertos do mundo, que partimos para todos os continentes e temos uma diáspora fortíssima e aquilo no mínimo é exigível é que tratemos os que vêm para aqui como gostaríamos que tratassem os nossos compatriotas que vão para o estrangeiro."