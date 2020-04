Juntas de freguesia reabertas para pagar pensões a idosos

Os serviços de correios têm funcionado de forma condicionada © Manuel de Almeida/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 09 Abril, 2020 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Pode-se entrar?", pergunta um idoso. A funcionária da junta responde que sim mas adverte-o de que deve colocar nas mãos o gel desinfetante que está à entrada.

As pessoas vão entrando uma a uma na Junta de freguesia de Pechão, em horas desencontradas e previamente marcadas para que ninguém se cruze. Nunca há mais do que um utente nas instalações. Todos vêm levantar o vale da reforma que receberam por correio. A Junta de freguesia de Pechão foi uma das muitas do País que abriu portas para que ninguém ficasse sem o dinheiro do mês.

É o caso de Custódia. O posto dos CTT na Junta de freguesia serve-lhe também para fazer outros pagamentos. "Habitualmente venho pagar a água, a luz, o telefone", conta. Diz que o filho já se disponibilizou para fazer esses pagamentos nesta altura em que a Junta de freguesia está a meio gás.

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

Antes que Custódia se vá embora, o presidente, Paulo Salero, estica-lhe um papel com os números de telefone da junta. Para poder ligar previamente quando quiser pagar a luz ou a água. Paulo Salero explica que abriram a Junta de freguesia e contactaram previamente os idosos, marcando uma hora diferente para que cada um deles recebesse o dinheiro. " Salvaguardando as distâncias", afirma.

Maria Honorata foi a primeira a chegar à Junta de freguesia. Espera ainda um bocadinho lá fora mas depressa se despacha. Ela, que tanto gostava de ir para o café, agora não pode conviver. "De manhã venho fazer as compras porque não tenho ninguém que as faça", conta. "A seguir meto-me em casa. Para onde é que vou? Não há cafés, não há nada", lamenta.

Também Maria Custódia afirma que mudou os hábitos, agora já não fica à conversa com as vizinhas no supermercado. "Não se pode", enfatiza, apressando o passo para casa.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19