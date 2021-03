Justiça e igualdade no Dia da Mulher, um caso "surreal" no Sporting e outros destaques na Manhã TSF

© Pixabay

Naquele que é Dia Internacional da mulher, um alerta conhecido esta manhã na TSF: a taxa de condenação em crimes de violência doméstica é maior quando o juiz é uma mulher e não um homem. É uma das conclusões de um estudo da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, feito a pedido da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

Segundo as últimas estatísticas, nos últimos 30 anos as mulheres ultrapassaram os homens em profissões que eram sobretudo masculinas, como a medicina, a magistratura ou a advocacia. No entanto, a taxa de emprego dos homens continua a ser superior à das mulheres e a diferença salarial é de 11% em média.

Está decorrer esta manhã a reunião no Infarmed que junta especialistas e políticos para a análise e avaliação da situação epidemiológica do país e já foram apresentadas várias conclusões. Portugal mantém a tendência de descida de novos casos de Covid-19 e continua a ter o índice de transmissibilidade (Rt) "mais baixo da Europa".

Como o aumento da mortalidade com a Covid-19 vai fazer baixar a esperança média de vida, a idade da reforma pode baixar em 2023 ou já no próximo ano. A confirmar-se, seria uma queda inédita, para os 66 anos e cinco meses, menos um mês do que em 2020.

Por último, ainda esta manhã, o Sporting anunciou a contestação à acusação de fraude na inscrição de Rúben Amorim, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que considera "constituir um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".