Justiça recua para permitir Natal em família e outros destaques da Tarde TSF

A Tarde TSF desta quarta-feira fica marcada por um passo atrás na Justiça que é um passo em frente para o Natal de uma jovem.

O Tribunal da Relação do Porto autorizou uma rapariga de 17 anos, que vive numa casa de acolhimento, a passar o Natal com a família. Depois de um "não" do Tribunal de Oliveira do Bairro devido ao risco de transmissão da Covid-19., o tribunal portuense chamou a si o caso e, em nome do "superior interesse da criança", que é "estar com a família nestes dias", autorizou o encontro, explicou à TSF a advogada da família.

As boas notícias no que respeita à Covid-19 não ficam por aqui e, desta vez, todo o país - mas em especial os profissionais de saúde - têm razões para sorrir. A farmacêutica Pfizer antecipou a entrega de 70.200 doses da vacina contra a Covid-19, que vão chegar a Portugal já no dia 28 de dezembro. Até ao final de 2020, Portugal recebe um total de 79.950 doses.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que, assim, vai ser possível vacinar cerca de 60% dos profissionais de saúde identificados pelos hospitais como prioritários por trabalharem diretamente com casos da doença.

A montaria na Azambuja continua a marcar a atualidade nacional. Esta tarde, e já depois de a TSF ter noticiado que o projeto de construção de uma central de painéis fotovoltaicos na Quinta da Torre Bela, na Azambuja, obrigava a avançar com mais caçadas, o ministro do Ambiente revelou que o processo de avaliação está suspenso por 30 dias.

João Pedro Matos Fernandes defende que não que sejam avaliados e colocados em consulta pública elementos que, com a caçada dos últimos dias, ficaram "certamente errados". A Agência Portuguesa do Ambiente tem 30 dias para averiguar.

Lá fora, em Inglaterra, continua o impasse. As autoridades britânicas já começaram a testar os milhares de camionistas que estão em Dover à espera de autorização para atravessarem a fronteira com França, mas o processo ainda deve demorar dois a três dias. Apesar dessa demora, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, reiterou em declarações à TSF a esperança de que alguns destes motoristas ainda cheguem a casa a tempo do Natal.

E porque o Natal está mesmo aí à porta - ou não estivéssemos na véspera da véspera dele - mas ninguém quer receber o vírus de prenda, é bom recordar quais as restrições que estão em vigor em Portugal durante os próximos dias. O Governo aliviou algumas medidas e, por exemplo, não há qualquer proibição de circulação entre concelhos na véspera e dia de Natal. Mas, é bom não esquecer, há recolher obrigatório às 02h00. Está tudo aqui: