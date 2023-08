Juventude continua no Parque Tejo. Recinto da JMJ recebe Semana Académica de Lisboa

© José Manuel Cabo/TSF

Depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), está escolhido qual é o próximo evento que vai acontecer no Parque Tejo. O espaço vai receber, já no próximo mês de setembro, a Semana Académica de Lisboa. Mas a iniciativa vai apenas acontecer numa parte dos 100 hectares de terreno, que está localizada em Loures. Ou seja, a parte do recinto onde está localizado o altar-palco, e que é responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, não vai ser usada.

O presidente desta associação académica, Diogo Martinho Henriques, admite que a associação só conversou com o município de Loures. O dirigente académico defende que a área que é responsabilidade da autarquia da capital não foi sequer uma hipótese por causa das condições do terreno. "Conversámos só com a Câmara de Loures, também devido à questão do espaço. O espaço de Loures é plano, algo que nada tem a ver com o espaço de Lisboa, o que é muito mais acessível para a realização da Semana Académica de Lisboa", lembra.

Lisboa não foi hipótese

O dirigente académico desvaloriza que a autarquia de Lisboa não tenha sequer entrado nas negociações. "Se olharmos para o historial quer da semana académica, quer da receção ao caloiro, quer das poucas edições da queima das fitas, conseguimos perceber que a grande maioria destes eventos se realizavam fora do concelho de Lisboa. Por termos mais espaço, mas também pela questão do ruído. Infelizmente no concelho de Lisboa ficamos bastante limitados relativamente a esta matéria", afirma Diogo Martinho Henriques.

Esta é uma parceria da Associação Académica de Lisboa com Loures. O evento vai acontecer concretamente na área que durante a JMJ foi o setor B, ou seja, a área mais a norte do Parque Tejo imediatamente a seguir à ponte sobre o rio Trancão. Diogo Martinho Henriques garante a autarquia vai ajudar na logística, mas não revela se associação vai ter de pagar algum valor para alugar o espaço. "A Câmara Municipal de Loures é parceira no evento. Acho que não é preciso estar a especificar nada mais", diz o dirigente.

Nesta altura, o apoio da autarquia é essencialmente logístico. "Enquanto interessados em haver uma semana académica, o que não acontece com esta dimensão desde 2019, fomos nós próprios que acabámos por ter este diálogo com a Câmara de Loures. O apoio que está a ser dado neste momento é apenas logístico".

A semana académica de Lisboa acontece nos últimos dois fins de semana de setembro, nos dias 22, 23,28,29 e 30 de setembro. O anúncio oficial da nova localização do evento vai acontecer esta manhã numa conferência de imprensa, na qual vai estar presente o autarca de Loures, Ricardo Leão.