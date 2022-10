Kamov sem condições para voar vão para a Ucrânia, futuro da TAP por definir e outros destaques TSF

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, participou num debate sobre a TAP na Assembleia da República © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 13 Outubro, 2022 • 20:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal vai enviar uma frota de helicópteros Kamov para a Ucrânia. A ministra da Defesa, Helena Carreiras, assume que as aeronaves não têm condições para operar. Os helicópteros estão parados há quatro anos.

Na Assembleia da República, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, participou num debate sobre a privatização da TAP, requerido pelo PSD. O governante admite que integrar a empresa num grande grupo de aviação pode ser "a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país".

Em resposta, o líder social-democrata, Luís Montenegro, considera que todo o processo de privatização da companhia aérea revela "desnorte, desleixo e irresponsabilidade" do Governo e pede aos portugueses que fiquem atentos "às consequências das escolhas voluntárias do Partido Socialista".

Apesar de o debate ser sobre a TAP, o líder do Chega, André Ventura, aproveitou para confrontar Pedro Nuno Santos com as alegadas incompatibilidades noticiadas nos últimos dias. Ventura atirou que "não sabe quanto tempo o ministro continuará no Governo", ao que o governante respondeu: "O senhor deputado vai sair deste Parlamento, e eu ainda cá vou continuar."

Depois da polémica de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que "haver 400 casos" de abusos sexuais na Igreja Católica não é "particularmente elevado", apareceu a redenção. O Presidente da República pediu desculpa às vítimas e defendeu que "intenção não foi ofender".

Por falar em polémicas, a Câmara Municipal de Lisboa previa realizar um piquenique e de uma marcha para assinalar o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza. A iniciativa foi alvo de críticas por expor essas pessoas e acabou cancelada.

Lá fora, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou "muito remota" a possibilidade de a aliança militar utilizar armas nucleares, face às constantes ameaças provenientes do Kremlin, e referiu que a "retórica nuclear" utilizada por Putin é "perigosa e irresponsável".

A antiga chanceler alemã, Angela Merkl, passou por Portugal para entregar o Prémio Gulbenkian para a Humanidade e aproveitou para deixar claro que não se arrepende de ter deixado a Alemanha e a Europa dependentes da Rússia no setor energético.

Um pouco mais longe, a tensão na Península da Coreia teve mais um capítulo. Vários caças norte-coreanos voaram perto da fronteira com os vizinhos do Sul, o que desencadeou uma resposta automática de Seul.