Kiev outra vez sob ataque, Rui Pinto arguido em caso ligado a Football Leaks e outros destaques TSF

Bombardeamento na baixa de Kiev © Oleg Petrasyuk/EPA

Pelo menos oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas na sequência de fortes explosões no centro de Kiev esta manhã. Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de querer "limpar os ucranianos da face da Terra".

O chefe do exército ucraniano disse que as forças russas lançaram pelo menos 75 mísseis na Ucrânia, com ataques fatais contra a capital, Kiev, e cidades no sul e oeste.

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ter lançado bombardeamentos "maciços" contra a Ucrânia, em resposta ao ataque "terrorista", por parte de Kiev, que destruiu parcialmente a ponte da Crimeia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, condenou "firmemente" estes ataques. A equipa da Embaixada de Portugal está bem e em segurança, apesar de terem caído mísseis muito próximo do local onde se encontram.

A prestar declarações ao coletivo de juízes pela primeira vez, Rui Pinto admitiu que não voltaria a fazer aquilo que fez, face aos custos sofridos a nível pessoal com todo o processo, assumindo ter a vida "de pernas para o ar".

O Governo entrega esta segunda-feira na Assembleia da República, pelas 13h00 a proposta de Orçamento do Estado para 2023. A TSF abre uma emissão especial esta tarde e pode acompanhar tudo aqui:

O Sporting de Braga informou o mercado, através de um comunicado na CMVM, que recebeu uma comunicação da Qatar Sports Investment, que é proprietária do Paris Saint Germain, sobre a aquisição daquele grupo de mais de 20% da SAD minhota.

Os vencedores deste ano do prémio de Ciências Económicas (Prémio Sveriges Riksbank de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel), atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências, são os norte-americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig "pela investigação sobre bancos e crises financeiras".

O dia começou cinzento. A semana começa com períodos de chuva, que devem passar a regime de aguaceiros, e uma descida da temperatura máxima, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).