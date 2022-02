Kiev prepara estado de emergência, Putin avisa que interesses russos "não são negociáveis" e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 23 Fevereiro, 2022 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atualidade desta quarta-feira continua a ser marcada pela tensão no leste da Europa. No dia em que a Rússia assinala o Dia do Defensor da Pátria, Putin afirma que o país "está sempre aberto ao diálogo direto e honesto", mas avisa, no entanto, que os interesses russos "não são negociáveis".

Do outro lado da fronteira, o Governo de Kiev pediu aos ucranianos que ainda estejam em território russo que abandonem o país e convocou os militares na reserva, numa altura em que há relatos de confrontos nas duas regiões separatistas.

Entretanto, uma fonte da área da defesa do executivo ucraniano confirma que o Presidente Zelensky vai declarar o estado de emergência face à ameaça de uma invasão russa.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, critica as declarações de Guterres, defendendo que o secretário-geral da ONU deve manter a imparcialidade "em qualquer conflito".

Pode acompanhar todos os desenvolvimentos desta escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia no nosso liveblog, atualizado minuto a minuto, ao longo do dia.

Nesta quarta-feira, destaque também para um pedido da supervisão bancária europeia. De acordo com o governador do Banco de França, esta entidade pediu aos bancos que aumentem a vigilância contra os riscos de ataques cibernéticos no contexto da escalada da crise russo-ucraniana.

Por cá, os cidadãos da cidade da Trofa assinalam uma promessa com 20 anos e que ainda não foi cumprida. Esta quarta-feira, vão enviar uma carta ao primeiro-ministro a exigir uma solução para o problema. A Reportagem TSF esteve na antiga estação da Trofa: pode ouvir aqui a reportagem.

No plano económico, o Tribunal de Contas aponta falhas nos pedidos de lay-off simplificado em 2020. Os juízes sublinham a falta de informação sobre a data de início e fim do apoio e a omissão sobre os motivos de adesão por parte das empresas.

Por outro lado, o Tribunal de Contas revela que apenas 4% das empresas que recorreram a este apoio foram fiscalizadas.

Ainda nesta manhã, a TSF ouviu a história de José Boto. O ex-diretor do departamento de prospeção do clube de futebol Shakhtar Donetsk.

Por fim, destaque ainda para um estudo do Instituto de Saúde da Universidade do Porto que conclui que as crianças vivem próximo de áreas verdes têm melhor desempenho cognitivo. Pode ler aqui em detalhe os resultados deste estudo realizado na Área Metropolitana do Porto.