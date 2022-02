Laboratórios Germano de Sousa no Sul ainda fechados e sem data para reabrir

O ataque informático prejudicou a comunicação com os parceiros © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa, que foram alvo de um ataque informático na semana passada, estão a reabrir gradualmente no Norte mas continuam fechados em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

A diretora executiva de Marketing e Vendas, Marta Cunha, indicou que a reabertura está a "arrancar faseadamente no norte, de forma gradual para ir medindo o pulso ao sistema".

"Começámos com um número reduzido de postos reabertos no Porto e progressivamente, no norte, contamos restabelecer hoje e quinta-feira. No Sul, estamos a tomar diligências para também abrir faseadamente, mas ainda não estamos capazes de dar uma data", acrescentou a responsável.

O ataque informático, que infetou os sistemas de comunicação com um vírus, prejudicou a comunicação com os parceiros, hospitais e centros de análises.

O grupo Germano de Sousa informou que o ciberataque, ocorrido na madrugada de quinta-feira, foi "deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes", mas "não existe qualquer evidência" de que os dados dos seus doentes tenham sido comprometidos.