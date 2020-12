Lacerda Sales: "Nunca imaginei viver uma situação como a que vivemos"

António Lacerda Sales © Tiago Petinga/LUSA

"Este foi um ano muito desafiante para todos nós, de avanços e recuos, cansaço e esperança. Para mim não foi diferente e por isso não é tempo de queixas nem lamúrias, sobretudo enquanto houver portugueses a sofrer muito com esta doença", afirma António Lacerda Sales no balanço do ano 2020 que fez para a TSF. "Portugueses que perderam familiares e portugueses que perderam os empregos e ficaram em graves dificuldades devido a esta pandemia".

E admite: "nunca imaginei, quando tomei posse como secretário de estado da saúde, viver uma situação como a que vivemos. Mas foi assim. Procurei estar à altura da missão e do que os portugueses esperavam e esperam de mim", diz o médico leiriense, de 58 anos.

Lacerda Sales afirma que, no combate político à pandemia, foi preciso decidir, dentro das competências, "com a informação científica disponível em cada momento, e sabendo que a evidência de hoje, é o erro retificado de amanhã". Lacerda Sales afirma que é com essa "humildade" que encara "a missão de servir e zelar pela saúde dos portugueses, recomeçando a cada momento com convicção".

Lacerda Sales, que foi médico ortopedista no centro hospitalar de Leiria, assume que não poderá "eleger uma figura do ano; terei de eleger OS profissionais de saúde. Os meus colegas que, no terreno, combateram e combatem a pandemia, sem se deixar vencer pelo cansaço e pela incerteza. São, de facto, um motivo de orgulho, admiração e um exemplo para todos nós". O governante, licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra e autor de publicações na área da medicina desportiva e do envelhecimento saudável e ativo, termina com um agradecimento direto: "muito obrigado, profissionais de saúde".