Lacerda Sales reforça que desconfinamento não pode acontecer já

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que a população percebe que o desconfinamento é algo que não pode acontecer já, até porque é preciso continuar a retirar pressão ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta descompressão, defendeu, é fundamental porque o Governo está a preparar o plano para recuperar as listas de espera, tratamentos e cirurgias de patologias não Covid.

"Posso dizer que já temos contratualizado com as entidades públicas empresariais acordos modificativos ao nível da contratualização. Significa que queremos recuperar atividade assistencial programada que ficou atrasada para combater listas de espera, como cirurgias, por exemplo", explicou, em entrevista à RTP3, António Lacerda Sales.

Lacerda Sales revelou que o Governo tem contratualizadas mais 9,5% de consultas externas do que em 2020 00:00 00:00

O objetivo do Executivo é, adiantou Lacerda Sales, aproximar a resposta do SNS à resposta dada em 2019.

"Essa também é ainda uma situação que estamos a ponderar e teremos de decidir. O Ministério da Saúde, como compreende, tem estado muito sobrecarregado do ponto de vista orçamental e do ponto de vista de custos. Se bem que, deixe-me que lhe diga, nunca houve qualquer falta em termos de recursos, do ponto de vista orçamental, para o Ministério", acrescentou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

