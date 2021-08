"Vacinação já evitou milhares de mortes." Governo responde com ciência aos negacionistas

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, esta manhã durante uma visita de acompanhamento da situação epidemiológica e resposta à pandemia no distrito e para desejar as Boas Festas aos profissionais que exercem funções nesta quadra festiva. Em Viseu, 23 de Dezembro de 2020.NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA © LUSA

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, comentou a situação vivida no sábado à noite, em Odivelas, em que foram dirigidos insultos ao coordenador da task force, Gouveia e Melo. Para o governante, só há uma forma de responder. "A melhor resposta que eu posso dar aos movimentos negacionistas é com a ciência. É com a ciência e com tudo aquilo que é evidência científica disponível neste momento."

"Garantidamente sabemos que a vacinação já evitou muitos milhares de óbitos e muitos milhares de internamentos e doença grave", reforçou o secretário de Estado.

De visita ao centro de vacinação de Odivelas, no sábado à noite, o vice-almirante Gouveia e Melo foi recebido com insultos. Um grupo antivacinas atirou palavras como "genocida" e "assassino".

O coordenador da vacinação contra a Covid-19 em Portugal respondeu que " assassino é o obscurantismo" que, em pleno século XXI, ainda existe no país.

No início do mês de agosto, foram divulgados os resultados de um estudo do Instituto Robert Koch de virologia, que apontavam que a campanha de vacinação contra a Covid-19 tenha evitado 38.300 mortes na Alemanha, mais de 706 mil infecções e de 20 mil internamentos em cuidados intensivos.

