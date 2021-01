Lacerda Sales sobre encerrar escolas: "Tempo da ciência não é tempo da política"

O secretário de Estado da Saúde, António Larcerda Sales © Nuno André Ferreira/Lusa

António Lacerda Sales disse esta manhã que as decisões do Governo têm como base as necessidades dos portugueses e não apenas as evidências científicas. "Nem sempre o tempo da política é o tempo da ciência", afirma, argumentando que o encerramento de escolas é uma decisão política, bem como o encerramento do resto da economia.

O governante considera que o combate à pandemia se prende com uma resposta integrada e não dependente de uma medida isolada. O secretário de Estado da Saúde garante que não há hesitação quanto a qualquer que seja a decisão "adequada" a tomar.

O secretário de Estado de Saúde defende ainda que há "um largo consenso político" em torno da hipótese de que seria "dramático" fechar as escolas, elencando os posicionamentos do PSD, do PCP e do BE. Marcelo Rebelo de Sousa disse na terça-feira que "o possível encerramento das escolas vai ser ponderado na próxima reunião do Infarmed, na terça-feira".

Os testes rápidos de despiste à Covid-19 vão abranger dezenas de escolas esta semana.

