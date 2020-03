"Laços" e higienização. Como os lares portugueses são "melhores do que os espanhóis"

Vários lares de idosos registam casos de Covid-19 © Miguel Pereira/Global Imagens

Na atual fase de pandemia em que, também em Portugal, os idosos estão a ser muito afetados, o presidente das Misericórdias Portuguesas diz que, face ao que está a acontecer, "navega entre uma enorme preocupação e uma não enorme surpresa".

Ouvido esta quarta-feira pela TSF, Manuel Lemos mostra-se preocupado, mas garante que "em Portugal não vai acontecer o que está a acontecer em Espanha".

"Temos uma relação de comunidade e de qualidade nos nossos lares que são - tirando os lares de luxo em Espanha, que são de outro planeta -, em média, muito melhores do que os lares espanhóis", garante o representante das Misericórdias.

Realçando a importância destes laços, Manuel Lemos pede que os mesmos não sejam quebrados, por exemplo, movendo os idosos de uma localidade para outra. "Falta-nos um bocadinho de serenidade, de dizer aos trabalhadores que nós estamos a cuidar deles. Neste momento, cuidar deles é fazer análise a toda a gente, idosos e trabalhadores."

Depois da diretora-geral da Saúde ter anunciado que serão efetuados testes em massa no caso dos lares, o presidente das Misericórdias aplaude a decisão, mas lembra que é preciso estar atento a outras questões.

Manuel Lemos descreve o próprio caso para explicar que os testes não são a solução para tudo: almoçou com o provedor das Misericórdias do Porto há pouco tempo e que, no domingo, soube que o mesmo estava a caminho do hospital depois de ter dado positivo para Covid-19.

"Eu e os meus ficámos todos preocupados, embora por opção pessoal nunca mais quisesse sair de casa. Mas eu tinha almoçado com ele fui fazer o teste. Disse-me há bocado que dei negativo, o que são ótimas notícias, mas não quer dizer que não dê positivo daqui a quatro ou cinco dias", revela.

Além dos testes, Manuel Lemos alerta para a importância da higienização regular dos lares. "Vale a pena higienizar regularmente. O que os espanhóis estão agora a fazer, se tivessem feito no início da crise não tinham tantos idosos com problemas", defende.

Em Portugal, garante, "não vamos ter tantos idosos com problemas porque estamos a fazer isso melhor". Sobre o Estado, Manuel Lemos reconhece que "tem ajudado" e está atento aos problemas.