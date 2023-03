Lagoa de Santo André será reaberta ao mar em maio

© Direitos Reservados (arquivo)

A Lagoa de Santo André vai ser reaberta ao mar em maio. A garantia foi transmitida pelo secretário de Estado do Ambiente ao presidente da câmara municipal de Santiago do Cacém.

Depois de ter falhado a operação de abertura no passado dia 7 de março, Álvaro Beijinha pediu uma nova intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), mas o pedido foi rejeitado. O autarca revelou à TSF que decidiu contactar o secretário de Estado do Ambiente, que prometeu uma intervenção para maio.

"Ontem, o secretário de Estado garantiu que a lagoa ia ser aberta ao mar numa janela de oportunidade que se prevê em maio. Não está definida a data, tem a ver sempre com as marés. Espero que a comunidade piscatória seja ouvida, sabendo à partida que eles não concordam com a data de maio, [porque] gostariam que essa data fosse bastante antecipada. O que é certo é que é melhor ser em maio do que não ser", afirmou Álvaro Beijinha.

O presidente da câmara de Santiago do Cacém destacou a importância da abertura da lagoa ao mar, sobretudo depois de a operação não se ter realizado no ano passado. A economia da própria região pode ficar em causa, disse o autarca, algo que considerou ser "um problema grave".

"Pode estar em causa a enguia, que é a espécie mais importante para aquela comunidade piscatória, e também a restauração local. A costa de Santo André é conhecida por ter nas suas ementas os pratos de enguia, se não os tem a sobrevivência da restauração pode estar também em causa", sublinhou.