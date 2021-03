Abate ilegal de árvores para ver o mar. Lagoa apresenta queixa

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

De acordo com a Câmara Municipal de Lagoa, o abate de árvores de médio e grande porte já se verifica há algum tempo, sempre na zona litoral. A autarquia garante que já houve dezenas de árvores destruídas em zonas junto a arribas em que não é fácil o acesso.

O presidente da autarquia suspeita que o que levará a estes atos é o facto de os moradores das proximidades não quererem perder as vistas para o mar. "Acontece ciclicamente e sempre que as árvores crescem retiram a vista privilegiada da costa", diz Luís Encarnação. O autarca conta que " os prevaricadores atuam na calada da noite", sem que possam ser identificados.

O autarca refere que nenhuma espécie está a salvo mas são sobretudo os pinheiros, que abundam naquela zona, as árvores mais abatidas.

Indignado com a destruição do património paisagístico do concelho o presidente da câmara de Lagoa já fez uma queixa na GNR para que averigue a situação." Não temos provas concretas de quem faz este crime ambiental por isso por conseguinte denunciamos junto do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR para que zele pelo cumprimento da legislação".