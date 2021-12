Lagoa dos Salgados vai ser a primeira Reserva Natural desde há 20 anos em Portugal

Por Maria Augusta Casaca 07 Dezembro, 2021 • 14:54 Partilhar este artigo Facebook

Na Lagoa dos Salgados o representante da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)desafia o ministro do Ambiente a olhar pelo binóculo para ver o arrabiu, uma espécie de pato. "É um pato maiorzinho", explica. "Posso?", pergunta o ministro encostando-se ao aparelho.

A Lagoa dos Salgados, situada entre Albufeira e Armação de Pêra é uma zona com grande biodiversidade em fauna e flora. Ali encontram-se elevadas espécies de aves e plantas, um património ecológico natural ainda preservado, embora esteja rodeado de construção. "Estão dois enormes, vê-se mesmo muito bem!", exclama José Pedro Matos Fernandes, depois de observar as aves.

O arrabiu é apenas uma das 221 espécies de aves já encontradas na Lagoa dos Salgados, zona que em breve o Ministério do Ambiente pretende tornar como Reserva Natural.

Matos Fernandes admite que a conservação da natureza tem sido o "calcanhar de Aquiles" do seu Ministério e, por isso, esta área classificada é motivo de orgulho. "Este é um passo muito grande, há 21 anos que não era criada em Portugal uma Área Protegida de Interesse Nacional", afirma.

Nesta área de 400 hectares entre Albufeira e Armação de Pera encontram-se, além da Lagoa dos Salgados, o Sapal de Alcantarilha e Pêra, campos agrícolas e o cordão dunar da Praia Grande.

Lá perto, no entanto, podem ver-se inúmeros edifícios de betão. Por isso, esta será uma "zona tampão". "Quem está aqui percebe as duas razões por ser área protegida, pela beleza que ela tem e porque é zona tampão de 400 hectares para garantir a qualidade do ecossistema e preservação do território algarvio e do País", sentencia o ministro.

Nesta área protegida há terrenos que são propriedade privada, mas o ministro do Ambiente acredita que isso não será um problema. "Nunca houve para aqui nenhum projeto aprovado e não existe nenhum direito adquirido", continua. "Os terrenos são de alguém, mas o seu uso tem que ser compatível com uma área protegida, que é o que este território vai ser", garante.

A classificação da Lagoa dos Salgados como Reserva Natural ficará a partir da próxima quinta-feira, dia 9 de dezembro, em consulta pública durante um mês.