Lagoa no Algarve disponibiliza testes gratuitos à população e funcionários

Cada munícipe poderá realizar dois testes com um intervalo mínimo de 14 dias © Filipe Amorim / Global Imagens

Por Lusa 13 Junho, 2021 • 19:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O município de Lagoa, no distrito de Faro, vai disponibilizar a partir de segunda-feira testes rápidos gratuitos para o despiste à Covid-19 nas farmácias do concelho para a população e funcionários, anunciou a Câmara Municipal.

Em comunicado, autarquia especificou que para a realização dos testes rápidos de antigénio (TRAg) não é necessária receita médica, sendo os mesmos efetuados pelos profissionais da rede de farmácias.

Cada munícipe poderá realizar dois testes com um intervalo mínimo de 14 dias, mediante marcação telefónica junto da farmácia, ficando os resultados registados no sistema de informação do Serviço Nacional de Saúde [SNS], o SINAVE.

"Não se trata de testar em massa, mas sim de dar oportunidade aos munícipes e funcionários da autarquia, de testarem gratuitamente, contribuindo para a campanha 'Lagoa, Segura de Si' e para o aumento da confiança entre a população" indicou o presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, citado no documento.

A Câmara de Lagoa adianta que "não serão aplicados testes" a quem teve um resultado positivo ao Sars-Cov-2 nos últimos 90 dias.

A medida decorre de um protocolo celebrado em maio entre o município de Lagoa e a Associação Nacional das Farmácias, a que aderiram três farmácias do concelho.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 797 342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 17 047 pessoas dos 857 447 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19