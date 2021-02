Lampreia de Penacova em takeaway é um sucesso, mas não substitui festival

Por Miguel Midões 12 Fevereiro, 2021 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O último fim de semana de fevereiro seria de Festival da Lampreia, na vila de Penacova.

Por esta altura, e até abril, os restaurantes locais estariam cheios de turistas, vindos de todo o país para degustar o arroz de lampreia, mas o contexto de pandemia não o permite e a autarquia local tem consciência que dificilmente vai permitir nas próximas semanas. Por isso, lançou o desafio aos restaurantes do concelho de fazê-la chegar a casa dos portugueses em takeaway.

Os restaurantes aderiram em força à iniciativa e têm expedido o kit de lampreia para todo o país. Com a iguaria, que já vai cozinhada, segue também arroz e doçaria típica de Penacova, como a tradicional nevada e o pastel de Lorvão.

Ouça a reportagem do jornalista Miguel Midões. 00:00 00:00

Jorge Côta é proprietário do restaurante Côta d' Azenha junto ao leito do rio Mondego em Penacova. Os autocarros de turistas que vinham de propósito para comer lampreia foram, com criatividade, substituídos. "A Lampreia vai encalada. Já leva aqui tudo, não tem de fazer nada", assegura. "Como as pessoas não se podem deslocar, nós conseguimos colocar o produto em casa delas, porque enviamos através de transportadora", acrescenta. E se dúvidas ainda existem na preparação em casa, Jorge Côta esclarece como se faz na reportagem áudio.

E à lampreia, a autarquia junta e oferece o arroz, uma nevada e um pastel de Lorvão: doçarias típicas de Penacova.

No último fim de semana de fevereiro seria festival da Lampreia. Não é a mesma coisa comê-la sem ver o Mondego, o rio de onde vem o produto, mas é igualmente saboroso, pois "o que faz uma lampreia é uma boa lampreia e o amanho, porque depois qualquer um faz porque é um refogado. O amanho é que é o essencial da lampreia", afiança.