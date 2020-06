"Lapso" com códigos postais. Afinal Arroios não é foco problemático de Covid-19

"Não há surto em Arroios, e agradeço que possam informar a população" © Pedro Rocha/Global Imagens

Afinal, Arroios não é uma zona problemática de Covid-19. A identificação desta freguesia lisboeta entre os 13 focos do novo coronavírus, por parte da Direção-geral da Saúde na quarta-feira, decorreu de uma troca de códigos postais.

Margarida Martins, presidente da Junta de Freguesia de Arroios, explica à TSF que falou com o Ministério da Saúde e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, para compreender o erro. "Houve um lapso. Depois percebi, à conversa com o Ministério, que terá sido nos códigos postais."

"Não há surto em Arroios, e agradeço que possam informar a população", esclarece a presidente da junta, em declarações à TSF. "Era uma situação de uma obra, e houve uma desinfeção num lar perto de Arroios, mas não era efetivamente em Arroios."

Mas Margarida Martins faz questão de salientar: "Não culpo a ministra [Marta Temido]. Os serviços é que deveriam ter cuidado. Deve dizer-se que há um problema numa obra, mas que são situações controladas, para não assustar a população."

Santos populares cancelados? Talvez seja apenas um adiamento

A presidente da junta de freguesia de Arroios sublinha que não está alarmada com a possibilidade de arraiais e santos populares.​ Para já, não podem mesmo realizar-se, alerta, mas depois do verão talvez tenham lugar. É "um pouco mais triste", admite a representante local, mas nem tudo está perdido. "Esperamos em setembro poder fazer um grande arraial, fazer uma grande festa assim que a pandemia tenha travado. Acho que a cidade também merece..."

Questionada pela TSF sobre se esta é uma possibilidade concreta, Margarida Martins deixa no ar: "Não há planos, mas há ideias..."

"As pessoas têm de começar a viver a sua vida assim que este problema estiver confinado. Para já temos de respeitar o confinamento, e é isso que eu peço às pessoas, para nos ajudarmos uns aos outros." O alerta de Margarida Martins surge numa altura em que, em Arroios, aumentou o número de famílias a pedir ajuda para pagar a renda e as contas domésticas. É uma situação que preocupa a presidente da junta, que deixa o contacto telefónico para ser mais acessível aos que carecem de suporte financeiro.

Antes Arroios contabilizava "cento e poucas famílias" que pediam apoios. "Neste momento, temos mais de 300, mas, a nível de rendas de casa, água e luz, quadruplicámos os gastos com apoios. Eu deixo o meu telefone - 917 24 55 61 - para que as pessoas que vivem em Arroios possam falar comigo, porque estamos a apoiar todas as pessoas que necessitam mesmo."

Além do apoio para pagar as contas, a junta de freguesia de Arroios serve, neste momento, mais de 500 refeições por dia.

