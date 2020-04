Lar de Alverca já tem 58 casos de Covid-19. Instalações ainda não foram encerradas

Os lares de idosos têm sido um dos principais locais de contágio do novo coronavírus © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, volta a reunir-se neste sábado de manhã com as autoridades de saúde e com os responsáveis do ABBMA, Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca, o lar com duas unidades (numa das quais ainda não se realizaram testes) onde, até ao início desta madrugada, 58 pessoas, entre utentes (39) e funcionários (19), tinham testado positivo a Covid-19.

Após os primeiros resultados dos testes, conhecidos entre quinta e sexta-feira, o presidente da direção da associação que gere o lar, João Gaspar Simões, dissera à TSF recear que o número de infetados pudesse ser "muito superior" aos 51 até então registados.

O Hospital de Vila Franca de Xira informou a TSF que realizou um rastreio a SARS-CoV-2 aos utentes e profissionais da Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca (AABMA), num total de 140 testes.

Alberto Mesquita disse à Lusa que a reunião da noite do Conselho Municipal de Proteção Civil foi "extensa, mas produtiva" e considera que "tudo o que era possível fazer foi feito".

Mas o problema avançado pela TSF na tarde de ontem, mantém-se: onde colocar em segurança os utentes do lar, infetados e não infetados, para que se possam realizar operações de desinfeção? Entretanto, infetados e não infetados continuam a conviver nas mesmas instalações, apesar dos insistentes pedidos dos responsáveis pela instituição, conforme correio eletrónico ("um pedido desesperado", segundo os responsáveis do lar) enviado na tarde de sexta-feira à autarquia e revelado pela TSF. Na declaração à Lusa, o autarca garante que "alguns funcionários cujo teste foi positivo vão ficar em quarentena em instalações do município".

Para Gaspar Simões, "urge que o encerramento aconteça o mais rápido possível; e que as pessoas infetadas possam ser colocadas num local onde possam fazer a sua quarentena, sem que sejam enviadas para as suas casas, sob pena de infetarem os seus familiares, desde idosos a crianças". E deixou o alerta: "Temos um conjunto de pessoas infetadas a conviver num lar com pessoas que podem não estar infetadas". O lar permanece "num regime de infeção contínua porque, na verdade, não sabemos quem está infetado e quem não está".

João Gaspar Simões adiantou à TSF que a instituição iria receber ontem algum equipamento de proteção individual por parte da Segurança Social, tendo admitido que era "extemporâneo". Trancas na porta depois de casa arrombada? "É verdade, é verdade."

De acordo com a agência Lusa, dos testes realizados na sexta-feira, 30 utentes e 54 funcionários deram negativo ao novo coronavírus, havendo ainda que aguardar pelos resultados dos testes a cerca de duas dezenas de utentes de outras instalações gerida pela AABMA, designadas por Senhora da Graça e a centenas de metros do lar principal, que só serão conhecidos este sábado. A administração do lar tem a indicação de que, pelo menos, uma funcionária está infetada.

Segundo o autarca de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, após um contacto com o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, foram disponibilizadas "algumas pessoas" -- segundo João Simões, diretor da associação que gere o lar em Alverca, trata-se de voluntários da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e da Cruz Vermelha -- para garantir os serviços do lar, em substituição dos profissionais que trabalham neste equipamento, "alguns há vinte dias" consecutivos, dezena e meia deles a viver no lar em regime de casulo, mas que dele sairão hoje.

A incidência da Covid-19 no lar foi sinalizada porque houve uma utente enviada para o Hospital de Vila Franca com fratura numa perna (e não exibindo sintomas relacionados com o COVID-19), que testou positivo à doença. Isso fez acionar os testes ao lar, aos quais não tinham tido acesso, apesar dos pedidos. Câmara Municipal e autoridade de saúde terão na altura, ao que a TSF apurou, alegado falta de meios para os disponibilizar.

Numa nota enviada à TSF, o hospital de Vila Franca de Xira afirma que tem mantido "uma estreita ligação às autoridades locais e nacionais", colaborando na procura das "melhores soluções para fazer face a esta pandemia, no respeito dos meios disponíveis, competências e responsabilidades de cada uma das partes".

A IPSS que gere o lar, conhecida por Misericórdia de Alverca, mas sem qualquer ligação à Santa Casa da Misericórdia, alega que cumpria o plano de contingência que elaborou para a pandemia, tendo equipas de trabalhadores a funcionar em rotação quinzenal, como recomendam as autoridades. Antes da rotação de equipas, solicitaram os testes (às pessoas que iriam entrar) que não lhes foram disponibilizados. O primeiro caso de infeção foi verificado cinco dias após essa rotação de funcionários.

Portugal registava esta sexta-feira 657 mortos associados à Covid-19, em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia. Das quase 1300 pessoas infetadas que estão hospitalizadas, 222 estão em unidades de cuidados intensivos. Mais de meio milhar já teve alta hospitalar.

