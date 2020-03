Lar de idosos em Albergaria-a-Velha só agora vai ter testes à Covid-19

Idosa de 89 anos que vivia no lar foi a primeira vítima mortal por Covid-19 em Albergaria-a-Velha © Octavio Passos/Global Imagens

Os utentes e funcionários do lar em Albergaria-a-Velha onde morreu uma idosa com Covid-19 vão fazer, esta quinta-feira, os testes para verificar se estão infetados com o novo coronavírus.

Os 25 utentes e funcionários do lar estavam desde segunda-feira fechados no lar, à espera de uma decisão. Além da idosa, vítima mortal, está já confirmado que mais dois utentes foram infetados pelo vírus, mas faltava luz verde para avançar com os testes a todos os que ainda se encontravam na instituição.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, adianta que seis dos testes serão realizados pelo Serviços Nacional de Saúde (SNS) e que os restantes 19 ficarão a cargo de uma empresa privada contratada para o efeito.

A autarquia de Albergaria-a-Velha assumiu, desde o início do processo, o pagamento dos testes (cada um vai ter um custo de 150 euros).

O autarca lamenta, no entanto, que a resposta à situação de urgência no lar não tenha chegado mais cedo.

"Entendo que, no momento em que o país está a viver, tem de haver um racionamento dos testes. Todos nós entendemos. Agora, este era daqueles casos prioritários. Lamento profundamente pela angústia, pelo esforço e pelo perigo em que se colocou um conjunto de utentes e as próprias profissionais [do lar de idosos]", declarou António Loureiro.

António Loureiro sublinha que o atraso dos testes neste lar de Albergaria-a-Velha pode ter propagado a doença, uma situação que deveria ter sido evitada.

"Devia ter-se feito esta triagem e a divisão [dos idosos e dos funcionários do lar] em dois edifícios, em função do estado clínico de cada um e, para isso, teria sido extremamente útil ter feito os testes na segunda-feira", apontou.

"O controle de entrega dos testes não foi o correto. Estivemos a prolongar um problema", concluiu.

Só a partir de agora os lares de idosos serão considerados prioritários na realização de testes à Covid-19.

