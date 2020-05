Lar de idosos evacuado em Abrantes após 15 testes positivos

A operação começou às 14h57 © Rui Miguel Pedrosa/Slideshow/Global Imagens

Por Lusa 24 Maio, 2020 • 19:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um lar de idosos foi este domingo evacuado na freguesia de Carvalhal, concelho de Abrantes, após a confirmação de um total de 15 casos de infeção pela Covid-19, entre utentes, funcionários e proprietários, disse à Lusa a Proteção Civil de Santarém.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "foram hoje transportadas sete idosas utentes daquele espaço pelos bombeiros de Abrantes" para uma enfermaria criada na unidade hospitalar da cidade para dar resposta a este tipo de situações e acolher pessoas idosas que acusem positivo e sejam provenientes de lares.

A operação "começou às 14h57 e envolveu quatro viaturas e seis operacionais", isto depois do transporte de duas pessoas no dia de sábado, também para o hospital de Abrantes.

A delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, disse à Lusa que esta situação "deriva da socialização e de uma quebra das boas práticas", realizadas num "lar sem licenciamento".

Das várias pessoas que vivem na mesma habitação, acrescentou, entre "filho, pais, avós e outras pessoas", estão todos positivos, aguardando-se pelo resultado de um teste a um funcionário.

Os primeiros dois casos positivos neste espaço foram conhecidos nas ultimas 48 horas, tendo este domingo sido revelados os resultados de mais 13 testes, todos positivos ao novo coronavírus.

O lar foi evacuado este domingo e os idosos transferidos para isolamento e quarentena no hospital de Abrantes.

O filho dos proprietários do espaço de acolhimento, um homem de 40 anos, foi também transferido para a unidade hospitalar, ao passo que os funcionários foram para as suas habitações.

"Na casa ficou apenas o casal proprietário", disse a delegada de Saúde, tendo feito notar que "os casos positivos estão todos assintomáticos".

O número de casos de infeção em Abrantes, nas últimas 48 horas, fez aumentar de 23 para 36 as pessoas a testarem positivo ao novo coronavírus, no concelho, situação "preocupante" para o presidente do município.

"Estas situações não escolhem os sítios, os momentos nem os lugares e o que é verdade é que acabámos por ter um foco de casos positivos, numa residência de acolhimento que nos deixa extremamente preocupados", disse Manuel Jorge Valamatos (PS), tendo dado conta, cerca de 17h30, que "os utentes já foram encaminhados para o hospital de Abrantes".

"Os proprietários ficarão em quarentena, por se encontrarem assintomáticos", e "os funcionários em isolamento domiciliário", a cumprir as regras restritas determinadas pelas autoridades competentes, acrescentou.

A Câmara Municipal de Abrantes, disse, "está a acompanhar a situação no terreno e em diálogo permanente com as autoridades, disponibilizando-se para ajudar em tudo o que seja necessário", tendo apelado a que as pessoas vejam esta situação como um alerta e mantenham as regras emanadas pelas autoridades de saúde.

"Apesar dos 36 casos registados e dos 17 curados no concelho de Abrantes, não podemos baixar os braços e há que respeitar todas as indicações, seja em organizações ou a nível pessoal, de utilização de máscara, distâncias de segurança e, as demais referidas pela DGS [Direção Geral da Saúde] e restantes autoridades, para evitarmos que os números aumentem na nossa região", notou.

Portugal regista este domingo 1316 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 14 do que no sábado, e 30 623 infetados, mais 152, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.302 mortos, verificou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30 623), os dados da DGS revelam que há mais 152 casos do que no sábado (30 471), representando uma subida de 0,5%.