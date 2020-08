Lar de Santarém: Sobe para 12 o número de infetados com Covid-19 transferidos para o hospital

© Pixabay

O número de infetados com Covid-19 no Lar de Santarém que foram transferidos para o hospital subiu para 12. Fonte do lar garante esta quarta-feira à TSF que estes doentes não apresentam sintomas graves.

Além destes 12 utentes que já foram retirados do lar, há mais 19 infetados com o novo coronavírus. Não apresentam sintomas e ainda não sabem para onde vão ser transferidas. Uma enfermeira e uma médica que trabalham no lar e no hospital distrital estão também infetadas.

Os restantes utentes, que deram negativo para a Covid-19, vão ser retirados ainda esta quarta-feira, do Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã e vão ficar na estação zootécnica nacional, em Santarém.

A diretora do lar encontra-se em isolamento profilático.

O presidente da Câmara Ricardo Gonçalves adianta à TSF que os utentes que não têm Covid-19 serão retirados ainda esta quarta-feira para desinfeção do lar. Já os que "têm Covid-19 e não têm sintomas ficarão no lar numa zona já desinfetada e serão isolado dos restantes".

Ricardo Gonçalves explica que o lar "tem três pisos e há um dos pisos onde ficarão as pessoas que têm Covid-19, mas não têm sintomas."

O autarca sublinha que já foram ativados protocolos com a Cruz Vermelha para reforçar o número de funcionários.

Numa altura particularmente difícil para o país, e depois de há cerca de dois meses ter havido em Santarém um surto num lar ilegal, Ricardo Gonçalves pede que a tutela olhe com atenção dos lares ilegais: "Nós no país devemos debater muito isto que é a necessidade de olharmos de uma vez por todas para isto. Há dois ministérios - o da Saúde e o da Segurança Social - que devem sentar-se, falar e delinear aqui uma política de futuro, porque há em Portugal cerca de 135 mil pessoas em lares ilegais."