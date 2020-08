Lar do Barreiro com 45 infetados entre doentes e funcionários

© Octavio Passos/Global Imagens

Por TSF 09 Agosto, 2020 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um surto de Covid-19 foi detetado num lar do Barreiro e foram diagnosticados 45 casos da doença entre utentes e funcionários, sendo que o local tem capacidade para 84 utentes. Em declarações à TVI, a provedora do lar de São José do Barreiro adiantou que há três utentes internados.

Sara de Oliveira explica que foi detetada uma temperatura acima do normal em alguns doentes, o que levou a que a DGS fosse contactada e, consequentemente, à realização de testes.

"Conseguimos fazer os testes de imediato, na sexta tínhamos todos os resultados e alguns testaram positivo, outros negativos", explicou.

O lar seguiu as indicações das autoridades de saúde e os utentes foram separados, "os que testaram positivos estão isolados num piso e todos os outros estão no piso inferior", apesar de "haver alguma dificuldade em termos de logística".

A provedora do lar adiantou que, perante a situação, o lar vai precisar de mais funcionários e enfermeiros para fazer o acompanhamento dos doentes.