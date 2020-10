Lar em Alvaiázere com 30 utentes infetados com Covid-19

© Rui Oliveira/Global Imagens

O Município de Alvaiázere informou esta sexta-feira que 30 utentes e dez funcionários da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria testaram positivo ao SARS-CoV-2, registando-se ainda um caso inconclusivo.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Alvaiázere, no distrito de Leiria, revelou que efetuou cerca de 150 testes aos utentes, funcionários e dirigentes da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria.

Dos 76 utentes, 30 estão positivos, assim como dez funcionários, de um total de 73. O caso inconclusivo irá repetir o teste.

Embora a instituição possua duas Estruturas Residenciais para Idosos, os casos estão todos concentrados em apenas uma, denominada localmente por "Lar I", que acolhe 48 utentes, explicou ainda a nota, salientando que os idosos institucionalizados estão "todos assintomáticos".

A autarquia liderada por Célia Marques (PSD) referiu que foram ativadas, pelo Instituto da Segurança Social, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão reforçar a prestação de cuidados de enfermagem.

"Neste momento, a associação consegue assegurar o normal funcionamento das suas valências, com o seu quadro de pessoal. Contudo, em caso de necessidade, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa procederão, também, ao reforço do pessoal", lê-se no comunicado.

Tendo em conta as características das instalações e a possibilidade técnica de instituir circuitos que garantam o isolamento dos utentes infetados, estes permanecerão no edifício, que será objeto de desinfeção agendada para este sábado.

A direção técnica da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria está a proceder ao contacto com as famílias de todos os utentes, com o intuito de manter os familiares devidamente informados.

A autoridade local de saúde pública encontra-se também a proceder ao rastreio de casos junto de coabitantes dos funcionários infetados por Covid-19, de acordo com os procedimentos gerais instituídos, que envolvem o isolamento profilático e o rastreio para deteção do novo coronavírus.

"Relativamente ao foco verificado na Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, não existe qualquer informação a acrescentar às informações anteriormente veiculadas, estando prevista a realização do rastreio de alunos na próxima segunda-feira, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere", refere ainda a nota.

Surto identificado depois de teste hospitalar

A presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques (PSD), afirmou à Lusa, na quinta-feira, que a infeção pelo novo coronavírus no lar foi conhecida após um utente, "com outros problemas de saúde, ter sido internado".

Depois ter sido testado na unidade hospitalar foi-lhe detetada a infeção pelo SARS-CoV-2, levando a que se realizasse o rastreio a todos os utentes e funcionários do lar.

Dois alunos coabitantes que frequentam turmas diferentes da Escola 2,3 CEB/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira também foram diagnosticados como estando infetados com o novo coronavírus.

Os alunos das duas turmas onde os casos foram detetados foram colocados em isolamento profilático, decorrendo as atividades letivas através dos canais digitais previstos pela escola.

A Câmara de Alvaiázere informa que "mantém toda a estrutura montada desde o início da pandemia para apoio à comunidade, nomeadamente, meios logísticos, equipamentos de proteção para cedência, habitações disponíveis para isolamento profilático ou em caso de infeção, habitações para profissionais de saúde e uma base sanitária instalada no pavilhão desportivo".

Portugal contabiliza pelo menos 2.149 mortos associados à Covid-19 em 95.902 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).