Lares de idosos: associação diz que situação se complicou, mas não como em março

© DGS

Por Paula Dias e Inês André Figueiredo 06 Julho, 2020 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Lares de Idosos está convencido que o problema não está no regresso das visitas, mas sim nos funcionários.

"Os lares são uma situação muito concreta, especifica e difícil", tendo em conta a presença de doentes de risco, "idosos muito fragilizados", e a presença constante de funcionários que entram e saem todos os dias e que muitos usam os transportes públicos.

O responsável vê este como o fator mais relevante, bem como o facto de haver pessoas assintomáticas e que já podem estar a contagiar os idosos.

No mesmo sentido, João Ferreira de Almeida aponta ainda a falta de rigor nos cuidados a ter com o vírus como uma possível razão para o aumento de casos. "Se há cuidados ou não, nomeadamente no uso de materiais de proteção, o que pode acontecer é ter passado a haver menos disciplina e rigor nessas regras de prevenção e segurança", sublinha em declarações à TSF.

O presidente da Associação de Lares de Idosos defende que a solução passa por mudar os hábitos e os possíveis focos de contágio e não vê o encerramento preventivo dos lares como uma opção.