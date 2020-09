Lares de idosos com 23 surtos ativos em todo o país

© Octavio Passos/Global Imagens

Por Lusa/TSF 02 Setembro, 2020 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta quarta-feira que há, neste momento, 23 lares de idosos com surtos ativos de Covid-19 em todo o país, sendo a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"No total do país, lares com surtos ativos são 23, incluindo o surto de Reguengos de Monsaraz", disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização da situação da pandemia de Covid-19 em Portugal.

Segundo Graça Freitas, 19 surtos estão na região de Lisboa e Vale do Tejo e quatro na região Norte.

Portugal regista hoje mais três mortos e 390 novos casos de infeção por Covid-19, em relação a terça-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 58.633 casos de infeção confirmados e 1.827 mortes.

Os dados da DGS indicam que as três vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30.208 casos (mais 168) e 671 mortos.