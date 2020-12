Lares já fazem levantamento de quem quer ser vacinado

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas lembra que a vacina é uma grande esperança © André Luís Alves / Global Imagens

Os lares já estão a fazer um levantamento sobre quem quer ser vacinado. Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, disse esta sexta-feira que estão a contactar as famílias dos idosos e a dar conta do número de pessoas que querem ser vacinadas ao Ministério da Saúde.

"Nós neste momento o que estamos a fazer é informar o Ministério da Saúde sobre quantas pessoas estão em cada lar, para se perceber o número máximo de vacinas que têm de ir para lá, e estamos a perceber quem, desse número máximo, quer ou não quer ser vacinado", explicou à TSF Manuel Lemos.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas admite que a vacina ainda pode demorar a chegar aos lares, mas lembra que esta é uma grande esperança e que, até agora, está tudo a correr como previsto neste processo.

"A vacina é, naturalmente, uma esperança e, provavelmente, a única que a população mundial tem para poder voltar ao antigo normal. Todos os dias falta menos um dia para todos os idosos de Portugal serem vacinados e nós vamos colaborar com isso. Se as coisas não estiverem a correr bem, seremos o primeiro a dizer que as coisas não estão a correr bem", acrescentou o presidente da União das Misericórdias Portuguesas.

