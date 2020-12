Lares temem "problemas" no Natal. "Aconselho que não haja saídas de idosos"

© Igor Martins/Global Imagens

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) defende que os idosos não devem sair dos lares na época do Natal devido ao risco de contágio e propagação do novo coronavírus.

Em declarações à TSF, o presidente da instituição, o padre Lino Maia, considera que apesar da recomendação, os lares devem festejar o Natal e alargar os horários das visitas. "Aconselho a que não haja saída dos idosos, dos utentes dos lares para as famílias porque é de facto estar a sujeitar-se a problemas. Mas é importante que haja um período alargado de visitas aos lares, manifestações festivas nos lares, que as visitas possam levar, com cuidados, presentes para que os nossos residentes não se sintam abandonados", disse.

Lino Maia pede "compreensão", lembrando que seria bastante arriscado deixar sair os idosos das instituições. Face ao número de idosos infetados em lares de todo o país, o presidente da CNIS admite que os lares não estavam preparados para uma pandemia e defende uma revisão para que as instituições se transformem em locais de saúde.

"Penso que ninguém estava suficientemente preparado para esta situação. Temos também rever os nossos lares, é preciso, de facto, que os lares sejam estruturas de saúde, com acompanhamento maior e têm sido sempre vistos apenas como estruturas de proteção social", afirma.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 84 óbitos e 2638 novos casos de Covid-19. A maioria das vítimas tinha mais de 70 anos.