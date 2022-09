Leão fora da corrida ao MEE, justiça portuguesa ilibada no caso Maddie e outros destaques TSF

João Leão, ex-ministro das finanças © Mário Cruz/Lusa

Por TSF 20 Setembro, 2022 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

15 anos depois do desaparecimento de Maddie McCann, os pais, Kate e Gerry, perderam o caso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente à queixa contra a justiça portuguesa por ter absolvido Gonçalo Amaral de indemnizar os pais da menina britânica, na sequência de alegações feitas pelo antigo inspetor da Polícia Judiciária num livro e num programa de televisão.

João Leão já não é candidato ao cargo de diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade. A candidatura do luxemburguês, Pierre Gramegna, também foi retirada e a tutela liderada por Fernando Medina explica que ambas as candidaturas "foram retiradas de comum acordo no interesse da instituição sediada no Luxemburgo" para "evitar um impasse".

O grupo de cibercriminosos Ragnar Locker, que reivindicou um ataque informático à companhia aérea nacional no final de agosto, publicou esta segunda-feira 581 gigabytes (GB) de dados que afirma serem de 1,5 milhões de clientes da TAP. O grupo garante continuar a ter acesso aos sistemas informáticos da transportadora.

Realiza-se, esta terça-feira, a conferência "Covid, guerra, inflação: Como deve adaptar-se a fiscalidade no OE2023?", organizada pela TSF, Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Na sessão de abertura da conferência, o secretário-geral dos Assuntos Fiscais afirmou que a política fiscal "não é a solução mágica para todos os problemas", defendendo o investimento na descarbonização e na transição energética.

Na Marco Galinha, CEO da Global Media Group, as empresas em Portugal viram-se a braços com grandes desafios e tiveram muitas dificuldades para enfrentar um dos momentos mais complicados das últimas dezenas de anos. Acompanhe na TSF, ao minuto, as intervenções na conferência "Covid, guerra, inflação: Como deve adaptar-se a fiscalidade no OE2023?".

Esta terça-feira, ficou decidido, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a ilegalidade da conservação "generalizada e indiferenciada" dos dados de tráfego ou de localização, permitindo, no entanto, uma conservação "seletiva e/ou rápida" na luta contra a criminalidade grave.