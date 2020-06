Legalização da prostituição: autora de petição defende que reduziria prostituição de menores

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Lusa/TSF 04 Junho, 2020 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A legalização da prostituição reduziria substancialmente os casos de menores que se prostituem, defendeu esta quinta-feira Ana Sofia Marques, primeira subscritora de uma petição em apreciação no parlamento, para quem está em causa um problema de saúde pública.

"Ultimamente encontram-se imensos anúncios de menores a prostituírem-se por 20 euros. Fazem tudo", afirmou a peticionária durante uma audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, referindo que "todos os sites aceitam" estes anúncios.

"Anunciam que fazem tudo (...), entramos aqui num problema de saúde pública", defendeu.

Sob a designação "Legalização da prostituição em Portugal e/ou despenalização de lenocínio, desde que não seja por coação", a petição está em fase de audição, tendo sido hoje ouvidas as primeiras subscritoras durante uma sessão em que os partidos colocaram algumas questões, mas não tomaram posição formal.

As autoras da iniciativa propõem-se pagar impostos e descontar para a segurança social, em troca do reconhecimento da atividade, que pretendem ver vedada a menores de 21 anos e a "estrangeiras em situação irregular no país", perante a lei.

"Haveria uma redução substancial em relação à prostituição", alegou Ana Sofia Marques, que assumiu ter duas casas onde trabalham raparigas que lhe "batem à porta" para pedir trabalho: "E eu dou, são elas que escolhem os clientes e o horário!".

No âmbito da legislação que gostaria de ver aprovada, defende punição para quem fomente a prostituição de menores.

"Prostituição sempre houve e continuará a haver", garantiu, rejeitando que a atividade esteja associada apenas a situações de pobreza e exploração.

No final da audição informou a Assembleia da República que os deputados, provavelmente, ganham menos do que algumas das pessoas que exercem a atividade por vontade própria, como disse ser o caso das que consigo trabalham.

"Não é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro rápido", disse.

De acordo com Ana Sofia Marques, a grande maioria das forças policiais é a favor da legalização da prostituição.

Durante a audição, defendeu exames médicos de seis em seis meses e um "certificado de aptidão para o serviço".

A lei acabaria também com a prostituição de rua, alegou, acrescentando que seria benéfico para o Estado. "As raparigas que trabalham comigo ganham entre 400 a 500 euros por dia", afirmou.