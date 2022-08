Lei das comunicações. Desempregados podem cancelar contratos de fidelização sem custos

© Pixabay

Os desempregados, pessoas com doença prolongada ou emigrantes vão poder cancelar os contratos com as empresas de telecomunicações sem qualquer custo. Esta é uma das novidades da nova lei das comunicações que já foi aprovada e que aguarda pela promulgação do Presidente da República.

O Diário de Notícias e o Jornal de Notícias adiantam, esta segunda-feira, que o cancelamento gratuito será permitido mesmo durante o período de fidelização. E há outras exceções. Luís Pisco, da DECO, diz em declarações à TSF que esta medida vai ao encontro daquilo que a associação sempre defendeu.

Após a organização recolher, durante alguns anos, testemunhos de pessoas que não conseguiam cumprir o contrato de fidelização, tinha sido proposta uma alteração à lei pela DECO e a ANACOM, para que "proteja quem mais precisa e havia situações em que não era justo", para clientes em situação fragilizada, "tivessem de cumprir um prazo de fidelização e compensar a operadora em caso de necessidade de rescisão".

O jurista da DECO aguarda pela publicação da lei em Diário da República para conhecer pormenores, como os critérios ou os prazos para avançar com a rescisão do contrato, mas sublinha que será sempre necessário sustentar o motivo do cancelamento do serviço.

Luís Pisco espera que a lei seja consumada "de uma forma muito simples e rápida em que possa não complicar a vida aos consumidores, já por si complicada, e possa, também, libertá-los para fazerem face à nova situação na sua vida", conclui.

A nova lei das comunicações foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e PAN. O Partido Comunista votou contra, enquanto o Chega faltou à votação. Os restantes partidos abstiveram-se. Falta agora a promulgação do PR, que, escreve o Jornal de Notícias, deve acontecer este mês de agosto.