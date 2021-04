O que muda? Conheça todas as medidas que entram em vigor na segunda-feira

© LUSA

O primeiro-ministro adianta, após reunião do Conselho de Ministros, que, na generalidade do território nacional, o país vai avançar no desconfinamento.

"Pode regressar o ensino presencial no ensino secundário e universitário, assim como os atendimentos presenciais na loja do cidadão. Os restaurantes, café e pastelaria podem ter serviços de mesa, sem ultrapassar o máximo de quatro pessoas. Os centros comerciais também podem reabrir, desde que cumpram as normas de lotação", explica.

