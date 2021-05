Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Rodrigo Antunes/Lusa

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o prolongamento da situação de calamidade em todo o território continental até às 23h59 do dia 13 de junho.

No seguimento do plano de desconfinamento e "tomando por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 26 de maio, foram introduzidas alterações no que respeita aos municípios abrangidos por cada uma das fases de desconfinamento". Essas alterações dizem respeito aos concelhos de Arganil e Golegã que recuam no desconfinamento, bem como aos municípios de Montalegre e Odemira que não avançam.

"Foi aprovada, na generalidade, a resolução que aprova o Plano 21 | 23 Escola +, plano integrado para a recuperação das aprendizagens, destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário", lê-se também em comunicado.

Na reunião do Conselho de Ministros, foram ainda definidos ​​​​​​​o âmbito e as condições de funcionamento do programa IVAucher, que "consiste num mecanismo que permite aos consumidores acumular o valor correspondente à totalidade do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração, durante um trimestre, e utilizar esse valor, durante o trimestre seguinte, através da comparticipação em consumos nesses mesmos setores".

