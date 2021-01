Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros sobre o estado de emergência

As medidas restritivas aplicam-se a todo o território, à exceção de 25 concelhos considerados de baixo risco. © Manuel de Almeida/Lusa

Haverá um agravamento das medidas para o próximo fim de semana. O anúncio foi feito esta quinta-feira por António Costa, depois de uma reunião de Conselho de Ministros.

LEIA AQUI NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS SOBRE O ESTADO DE EMERGÊNCIA

O Conselho de Ministros desta quinta-feira decidiu "estender aos concelhos em risco elevado a proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 no fim de semana de 9 e 10 de janeiro" e aplicar "a todo o território nacional continental a proibição de circulação entre concelhos entre as 23h00 do dia 8 de janeiro e as 05h00 do dia 11 de janeiro de 2021, salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos."

Foi aprovado o decreto-lei que prolonga o apoio extraordinário "à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial". Tendo em conta a evolução da pandemia, o Governo atualizou para 2021 "um quadro de apoios extraordinários à economia, ao emprego e às famílias", refere o comunicado.

