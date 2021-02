Protesto de produtores de leite © Rute Fonseca/TSF

Duas centenas de produtores de leite abandonaram o setor, durante o último ano. Em causa está a pouca evolução do negócio nos últimos 25 anos e o litro do leite que, segundo os trabalhadores, é vendido abaixo do preço de custo.

A Associação Nacional de Produtores de Leite manifestou-se na Avenida dos Aliados, no Porto, espalhando, simbolicamente, botas de trabalho de quem já "baixou os braços".

Ouça aqui a reportagem da jornalista Rute Fonseca, na manifestação dos produtores de leite