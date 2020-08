"Lembro-me de um choque e do comboio, enquanto estava a travar, a desfazer-se"

Por Diana Craveiro com Gonçalo Teles 31 Julho, 2020 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Sentado no lugar 45, José Pereira é um dos passageiros que seguia a bordo do Alfa Pendular que acabou por descarrilar após embater numa viatura de manutenção da catenária em Soure.

Com Vila do Conde como destino, foi a meio da viagem que sentiu o embate de um acidente que acabou por revelar-se fatal para os dois trabalhadores a bordo da viatura de manutenção.

"Lembro-me de um choque e do comboio a travar", recorda José enquanto recorre a uma onomatopeia para ilustrar o que aconteceu: "Trrrrr". Enquanto travava, explica, "o comboio estava a desfazer-se", conta à reportagem da TSF no local.

"Os bancos, as malas, tudo o que era ferros rebentou por todos os lados", descreve, sem saber precisar quanto tempo tudo demorou. "Muitas vezes um minuto são três e até pode ser mais, mas durante uns minutos largos houve pessoas em pânico."

Finalmente, o comboio parou. Aos 73 anos, José Pereira ainda ficou admirado com a entreajuda que os passageiros revelaram.

Foi "a calma das pessoas, a ajudarem-se umas às outras, a levantar-se e a pegar nas malas" que surpreendeu este passageiro. Ainda se partiram janelas "para entrar ar porque estava tudo bloqueado, não se podia abrir as portas nem nada".

Com a chegada dos bombeiros e do INEM as portas lá se abriram e, um a um, os passageiros conseguiram sair do Alfa Pendular acidentado. As vítimas ilesas estão a ser levadas para um pavilhão desportivo em Soure e vão retomar a viagem em Alfarelos.

O acidente, que está a cortar a Linha do Norte, aconteceu após o Alfa Pendular ter embatido num veículo de reparação de catenárias, que estava na linha. O maquinista ficou encarcerado e é o ferido grave que inspira mais cuidados. No local, o INEM montou um posto médico para assistir os passageiros.