Levantada interdição a banhos na praia Fonte do Cortiço

28 Agosto, 2020

A interdição a banhos na praia da Fonte do Cortiço, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi levantada esta sexta-feira, após serem conhecidas as análises que atestam a qualidade da água, divulgou a Capitania do Porto de Sines.

"A interdição foi levantada às 16h00" desta sexta-feira "depois de as análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) atestarem a qualidade da água e em coordenação com o delegado de saúde de Santiago do Cacém", disse à agência Lusa o capitão do Porto de Sines, Rui Filipe.

Os banhos foram proibidos na terça-feira devido ao surgimento de uma carcaça de baleia em avançado estado de decomposição, tendo "os detritos orgânicos" sido retirados da praia e, posteriormente, o areal foi limpo pelos serviços municipais.

"A praia foi monitorizada pelas entidades competentes e foram efetuadas análises para verificação da qualidade da água, tendo a autoridade de saúde regional dado hoje orientações no sentido de ser levantada a interdição a banhos nesta praia", localizada na freguesia de Vila Nova do Santo André, referiu.

Porém, os banhos só serão permitidos no sábado, depois de ser hasteada a bandeira Azul, explicou à Lusa o vereador Albano Pereira, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

"A bandeira Azul só vai ser hasteada durante a manhã de sábado, altura em que será também permitido que os banhistas frequentem a praia", disse.