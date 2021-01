Ilha do Corvo "fechada" após caso positivo. Primeiros testes à restante população deram negativo

A ilha do Corvo é a mais pequena dos Açores e também o concelho menos populoso e mais pequeno do país © Artur Machado/Global Imagens

Por Rute Fonseca 25 Janeiro, 2021 • 13:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No fim de semana a Autoridade de Saúde Regional apelou à população para se manter em confinamento até serem testados os contactos próximos da pessoa infetada na ilha mais pequena da Região Autónoma dos Açores. Foi identificado um caso de Covid-19 na sexta-feira.

José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal do Corvo, diz que os primeiros testes tiveram resultados negativos, mas a população ficou assustada.

"Mudou o comportamento das pessoas, estão mais por casa! Têm noção de que um caso aqui poderá facilmente alastrar para muito mais, e as pessoas ficaram com algum receio. No sábado foram testados os contactos diretos, todos com teste rápido e resultado negativo. Hoje essas pessoas e outros contactos indiretos estão a fazer o teste PCR para perceber e ter noção se isto propagou ou ficou neste único e primeiro caso, que testou positivo ao sexto dia após ter vindo do continente."

Ouça José Manuel Silva, sobre a abordagem da população. 00:00 00:00

A ilha do Corvo é a mais pequena dos Açores e também o concelho menos populoso e mais pequeno do país. O autarca José Manuel Silva sublinha que há a noção de que os recursos materiais e humanos são limitados, pelo que decidiram encerrar todos os serviços até ter a certeza de que a situação está controlada.

"As pessoas têm essa noção e tiveram cuidado, não abrimos os serviços municipais e estão encerrados até sabermos os resultados dos testes. Somos o principal empregador, temos 44 funcionários e, se eventualmente alguém estivesse contagiado, seria fácil propagar. A escola também está fechada, a autoridade de saúde e a secretaria regional da educação decidiram fechar a escola nos mesmos termos, até se ter a confirmação de que estes testes são negativos. De manhã dei uma volta pela ilha e as pessoas estão com muito cuidados e são muito menos a circular."

José Manuel Silva admite que a população está assustada. 00:00 00:00

A TSF contactou ainda a Autoridade de Saúde Regional dos Açores, mas aguarda uma resposta. Na sexta-feira o Corvo identificou o primeiro caso de Covid-19 na ilha. Existem atualmente 564 casos positivos ativos na região, sendo 522 só em São Miguel.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19