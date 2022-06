Licenciados ganham cada vez pior, o Jumbo que se afundou na China e outros destaques TSF

Ensino Superior © Alfredo Cunha

Esta terça-feira, foi lançado o relatório "Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal", da Fundação José Neves, revelando que os salários dos trabalhadores com ensino superior caíram, em média, 11% na última década, e recuaram 3% para os que têm o secundário.

Durante o período da pandemia causada pela Covid-19, a entrada dos jovens no mercado de trabalho foi dificultada e o ensino à distância provocou perdas de aprendizagem que podem ser irreversíveis.

Francisco Assis, comentou o relatório, em entrevista à TSF, considera que o momento de estabilidade política, com uma maioria do Partido Socialista, é uma oportunidade única para resolver os problemas estruturais do país, nomeadamente a questão da produtividade.

A Manhã TSF desta terça-feira tratou o dossiê da seca severa. O presidente do instituto português do mar e da atmosfera, Miguel Miranda, diz que há 17 anos que a situação de seca, em Portugal continental, não era tão grave, sendo apresentados exemplos do fenómeno, espalhados por todo o país.

No 118.º dia de Guerra na Ucrânia, a vice-ministra da Defesa ucraniana afirmou que o Kremlin ordenou aos militares russos que conquistassem toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, até domingo. Acompanhe as últimas notícias sobre a Guerra na Ucrânia na TSF.

À NBC News, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os dois norte-americanos capturados na Ucrânia enquanto lutavam ao lado das forças ucranianas "colocaram em perigo" soldados russos e devem ser "responsáveis por esses crimes".

Num gesto de solidariedade para com as crianças deslocadas que saíram da Ucrânia, o chefe de redação do jornal Novaya Gazeta, Dmitri Mouratov, vai doar as receitas da venda da medalha do Prémio Nobel da Paz 2021 por 98,3 milhões de euros.

Pelo menos nove pessoas foram detidas, esta terça-feira, durante uma megaoperação contra o tráfico de droga no concelho de Palmela. O núcleo de investigação criminal da GNR de Palmela confirmou, em declarações à TSF, que foram feitas 26 buscas nas localidades de Pinhal Novo, Moita, Barreiro e Vila Amélia, que resultaram em nove detenções.

O famoso restaurante flutuante Jumbo de Hong Kong, conhecido pelas suas luxuosas salas de refeição e luzes, afundou no domingo no mar do Sul da China, anunciou a empresa proprietária. O Jumbo Floating Restaurant havia sido rebocado na semana passada após ter encerrado durante a pandemia de Covid-19.