Lidera há cinco meses: TSF é a rádio com mais leitores e ouvintes no digital

A TSF ascendeu à 13.ª posição do Ranking netAudience e é desde janeiro a rádio com mais ouvintes e com mais leitores online em Portugal. Em maio, a rádio que mudou a rádio registou um "reach" (alcance) de mais de 1,4 milhões de pessoas e consolidou a trajetória ascendente dos últimos meses.

Os dados da Marktest atribuem ao Global Media Group (GMG) uma posição de topo. O grupo de média, do qual faz parte a TSF, foi o que maior alcance registou em maio, ao chegar a 4,2 milhões de pessoas. De acordo com a ferramenta de referência de medição de audiências multiplataforma na Internet, este número foi apenas ultrapassado pela rede Nónio, que agrega vários meios de comunicação de diferentes grupos e que alcançou no mês passado 5,1 milhões de utilizadores. Em maio, o GMG registou ainda 113 milhões de pageviews, (um crescimento de 19% face ao mês anterior) e 47 milhões de visitas (mais 15% quando comparado a abril).

Já o Jornal de Notícias, que também integra o GMG, foi o segundo jornal online com maior alcance em Portugal, depois do Correio da Manhã, tendo chegado a mais de 3,1 milhões de leitores em maio, o que lhe confere a 3.ª posição da lista liderada pela TVI, que inclui informação e entretenimento, com um "reach" superior a 3,4 milhões.

O Diário de Notícias surge no 9.º lugar da tabela, com um alcance de mais de 1,9 milhões Nas marcas desportivas, o jornal O Jogo chegou a mais de 1,3 milhões, dois lugares abaixo do Record (1,5 milhões).

A marca de informação económica do GMG, o Dinheiro Vivo, está em 24.º lugar, registando um "reach" de 869 mil de pessoas.

No segmento automóvel, a marca Motor 24 continua a liderar, ocupando o 25.º posto do ranking (734 mil pessoas).

Destaque ainda para as revistas do GMG Men's Health e Women's Health, em 31.º e 36.º lugares, com um alcance de 532 mil e 340 mil leitores, respetivamente.

A rádio de notícias em que os portugueses mais confiam

Os dados da edição 2022 do Reuters Digital News Report, divulgado esta quarta-feira, apontam a TSF como a rádio de notícias que mais confiança reúne junto dos ouvintes e leitores pelo terceiro ano consecutivo.

Além disso, a TSF é o oitavo meio de comunicação nacional em que os portugueses mais confiam. Ao todo, 72% dos inquiridos afirmaram depositar confiança na informação veiculada pela TSF.