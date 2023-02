Liga dos Bombeiros aplaude sensores em túneis, mas lembra que não chega para evitar cheias

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Rute Fonseca com Carolina Rico 09 Fevereiro, 2023 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses considera positiva decisão da Câmara de Lisboa de instalar sensores para antecipar inundações em túneis, mas não acredita que será suficiente para evitar o que aconteceu em dezembro do ano passado.

A primeira medida de prevenção, defende António Nunes em declarações à TSF, é limpar ribeiras e riachos, assim como as margens, "porque isso influencia muito a retenção, ou a criação de uma onda de cheia por todo o caudal que venha no sentido de desaguar essas linhas de água".

"Os sensores são uma parte daquilo que deve ser o plano organizativo de resposta a uma situação de risco que não vamos conseguir emendar muito rapidamente, porque as construções estão lá, o comércio está lá, a habitação está lá e o desenvolvimento económico daquela zona da cidade está lá", nota. "Há muitos anos que ocorrem situações de inundação dessas zonas e vão continuar e dificilmente vamos conseguir evitá-las. Só podemos mitigar os seus efeitos."

O presidente da Liga dos Bombeiros considera ainda fundamental sensibilizar quem vive nas áreas de maior risco.

São precisos planos de sensibilização que partam da Proteção Civil ou, a nível local, da Câmara Municipal de Lisboa, para que os cidadãos adotem "medidas preventivas e corretivas", como a limpeza de sarjetas e sumidouros de água.

Algumas medidas deviam, inclusive, ser comparticipadas, defende António Nunes, como a compra de "peças para tapar as portas e as janelas", para evitar que a água entre em casas e lojas numa situação de cheias rápidas.

Contactado pela TSF, o gabinete do vereador Ângelo Pereira, responsável pelo pelouro da Proteção Civil, lembra que a instalação de sensores em tuneis "é apenas mais uma medida de prevenção e ajuda em cenários complexos. Não tem qualquer presunção em resolver por si só fenómenos de precipitação como os de dezembro que ocorreram na cidade. Por isso mesmo estão em curso medidas fundamentais como as do Plano Geral de Drenagem."

Na página do município na rede social Facebook, a autarquia destaca que os sensores "vão permitir a monitorização e deteção precoce de fenómenos com potencial risco de danos humanos e materiais causados por inundações, permitindo a antecipação de meios de prevenção e socorro".

Os sensores de inundação vão ser instalados este mês nos túneis da Avenida João XXI, Campo Pequeno, Entrecampos, Campo Grande Nascente, Campo Grande Poente, Rua Batista Russo, Rua da Palma e em Alcântara.

A autarquia refere ainda que vão ser instalados "sensores de caudal" em "caneiros e condutas da cidade".