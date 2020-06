Liga dos Campeões como prémio para os profissionais de saúde? "Nem queria acreditar"

Ana Rita Cavaco é a atual bastonária da Ordem dos Enfermeiros © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros diz que "nem queria acreditar" quando ouviu António Costa dizer que a fase final da Liga dos Campeões, que se vai realizar em Portugal, era um prémio para os profissionais de saúde. Ana Rita Cavaco lembra que vários países europeus estão a adotar medidas de apoio para médicos e enfermeiros.

As palavras do primeiro-ministro, na cerimónia desta quarta-feira no Palácio de Belém, estão a gerar polémica. O tema foi discutido na Assembleia da República, com o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira a perguntar, de forma irónica, se os enfermeiros iam receber bilhetes para assistir aos jogos.

A bastonária da Ordem dos Médicos sustenta, em declarações à TSF, que não se pode associar a vinda da Liga dos Campeões a um prémio aos profissionais de saúde. "Eu não queria acreditar. Nem eu, nem o país. Todos os outros países estão a discutir a atribuição de bónus aos profissionais: a França, a Itália, a Alemanha", recorda.

Ana Rita Cavaco considera que a fase final da prova em Lisboa, significa mais trabalho, e um risco acrescido para a contenção do vírus. "A Liga dos Campeões não será um prémio com certeza, mas significará muito mais trabalho, não sabemos o que ainda vem por aí. Os profissionais de saúde têm de estar de prevenção e de prontidão, ainda mais do que em qualquer outra fase."

A Ordem dos Enfermeiros defende, por isso, outros "prémios" para os profissionais que combatem o novo coronavírus. Ana Rita Cavaco vai mais longe e assume que a Liga dos Campeões em Lisboa, não significa mais do que isso.

"Não estou a ver como é que a Liga dos Campeões nos traz a reforma aos 60 anos, ou o estatuto de profissão de risco. Se viesse, eu era capaz de abraçar os jogadores todos, mas assim... Preferia que não tivéssemos a final da Liga dos Campeões, mas que fossem implementadas estas medidas", remata a bastonária.

O bastonário da Ordem dos Médicos também já se pronunciou sobre as declarações de António Costa. No Fórum TSF, Miguel Guimarães recordou que a grande maioria dos serviços dos hospitais pararam para fazer face ao pico da pandemia, e alertou para os riscos da organização de um evento como o anunciado pela UEFA.

Tal como Ana Rita Cavaco, o bastonário da Ordem dos Médicos sustenta que o "o futebol não é um prémio para os profissionais de saúde, pode ser um prémio para os portugueses, para os cidadãos, mas não para os profissionais de saúde".