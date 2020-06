Liga dos Campeões. Economia "também é uma preocupação da saúde pública"

© Prisciane Sena / Global Imagens

Por Nuno Guedes 18 Junho, 2020 • 16:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a região que tem, de longe, há várias semanas, mais casos de Covid-19, garante que se os números não baixarem ou mesmo se subirem não é isso que vai travar a realização da fase final da Liga dos Campeões em Portugal, nomeadamente, como está previsto, nos estádios da Luz e de Alvalade.

Mário Durval sublinha, em declarações à TSF, que existem medidas e controlos apertados em espaços como os estádios - por exemplo o uso de máscaras e a desinfeção frequente das mãos.

"Partimos do princípio de que as pessoas vão cumprir as regras, mesmo se não estiverem nos jogos, sendo que penso que os jogos não terão grande problema. Pode acontecer é que haja muitos adeptos que venham, apesar de não irem ao estádio, para eventualmente festejarem a vitória da sua equipa, mas estas pessoas serão controladas, nos seus comportamentos, nos espaços públicos", diz o responsável.

Ouça as palavras de Mário Durval. 00:00 00:00

O delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo admite que mantém-se preocupado com o número de novos casos de Covid-19 na região, mas sublinha que a economia não pode parar.

"Também é uma preocupação da saúde pública que as pessoas fiquem sem recursos, que a economia esteja em baixo e que as pessoas adoeçam por falta de recursos, psicologicamente e também por não comerem... e por estarem em crise económica", refere Mário Durval.

"Todas essas situações se refletem negativamente na saúde das pessoas e a saúde não é só a não-infeção pela Covid", afirma o responsável, admitindo que apesar do número de casos na região isso não é impeditivo que se realize uma prova tão importante para a economia do país.

O delegado regional de saúde recorda a importância da economia. 00:00 00:00

Apesar de a UEFA já ter admitido que os jogos poderão, eventualmente, ter público, numa decisão que será tomada mais tarde, Mário Durval acredita que isso não vai acontecer e que assim o risco de fazer a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa será baixo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS