Liga dos Campeões no Porto: Sindicato condena "desconsideração" pela segurança da PSP

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP/PSP), Paulo Santos, está preocupado com as condições de trabalho dos agentes que vão assegurar a segurança no Porto, que recebe este sábado a final da Liga dos Campeões.

É expectável que se formem ajuntamentos de adeptos, principalmente nas chamadas "fan zones", em vários pontos da cidade, pelo que os polícias destacados para esses locais devem estar vacinados.

Caso ainda não tenham recebidos as duas doses da vacina contra a Covid-19, os efetivos que trabalharem nesta operação de segurança devem, posteriormente, ser testados.

"Isto parece-nos estranho, uma desconsideração total para com os profissionais da polícia que são chamados a mais uma missão, a ter cortes de folgas e outros tipos de direitos para estarem disponíveis", condena Paulo Santos em declarações à TSF.

"Parece que se lembraram agora que os polícias teriam de estar vacinados", quando apenas 60% do universo policial já recebeu a vacina, nota o presidente da ASPP/PSP. "Isto torna-se um pouco doentio. Obviamente [os polícias] não podem estar a ser tratados desta forma."

Esta quinta-feira, o subintendente Cardoso da Silva revelou que a operação da PSP se vai concentrar no aeroporto, no centro da cidade e nas imediações do Estádio do Dragão, com o intuito de "receber, acolher, acompanhar, monitorizar e informar" os apoiantes do Manchester City e do Chelsea.

"No aeroporto, onde no sábado de manhã prevemos um pico de 80 voos charter, iremos fazer a organização dos adeptos para a sua vinda para a cidade. Na cidade teremos a preocupação de os monitorizar e informar. Junto ao estádio haverá uma operação mais robusta, com um perímetro de segurança com três níveis, com trânsito condicionado a partir das 20h00 de sexta-feira, ao qual só pode aceder quem tiver bilhete", disse o responsável.

O número total de agentes que serão alocados a esta operação não foi divulgado "por questões de segurança", mas a PSP garantiu um contingente reforçado, com elementos da Unidade Especial de Polícia e também da Polícia Municipal do Porto.

O dispositivo terá ainda a colaboração de oito polícias vindos de Inglaterra, especializados em operações de futebol e em lidar, concretamente, com os dois clubes que vão participar na final.

Esta na noite passada, a PSP foi obrigada a intervir para pôr fim a "duas pequenas escaramuças" entre adeptos de futebol ingleses no centro histórico da cidade do Porto.

Pelas 00h56 de quinta-feira, houve registo de um ferido ligeiro, que "foi agredido com uma cadeira", tendo sido transportado para o Hospital de Santo António para ser suturado.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.